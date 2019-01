„SKALA“ : Polizei jagt Einbrecher per Computer

Kriminalhauptkommissar Andreas Dallmann (l.) und Kriminaldirektor Karlheinz Winkler stellten die Software „SKALA“ im Polizeipräsidium vor. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Die Krefelder Polizei setzt beim Kampf gegen steigende Zahlen bei Wohnungseinbrüchen seit Jahresbeginn auf modernste Technik des Landeskriminalamtes. „SKALA, das ,System zur Kriminalitätsanalyse und Lageantizipation’ – ist eine Software zur Erstellung von Prognosen für mögliche Einbruchs-Tatorte“, sagt Kriminaldirektor Karlheinz Winkler, Leiter der Direktion Kriminalität. Das System sei bereits in mehreren Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen „mit guten Ergebnissen“ getestet worden. Winkler: „Nunmehr findet es auch Anwendung bei der Polizei Krefeld zur präventiven Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen.“ Dabei belegt Krefeld in NRW schon jetzt bei der Aufklärungsquote mit knapp 22 Prozent einen Spitzenplatz. 483 Delikte wurden der Behörde zwischen Januar und November 2018 gemeldet. Inzwischen bleibt - dank verstärkter Investition in die häusliche Sicherheit - bereits etwa jeder zweite Einbruch in der Versuchsphase stecken.

Mit neuartigen Einbruchvorhersagen will die Polizei die Zahl weiter senken. Computer sollen mithilfe von Algorithmen Tatserien erkennen und die Fahnder rechtzeitig auf die richtige Spur führen. „Predictive Policing“ heißt das Skala-Zauberwort – vorausschauende Polizeiarbeit. Das Landeskriminalamt NRW stellt dem Polizeipräsidium Krefeld dazu wöchentlich Daten für sogenannte Prognosegebiete zur Verfügung. Hierzu wird die Stadt in 229 Bereiche aufgeteilt, in denen jeweils rund 800 bis 850 Menschen leben. Winkler: „Das System sagt keine Einzeltaten voraus. Die erhöhte Wahrscheinlichkeit dient vorrangig zur Prävention und zum gezielten Personaleinsatz. So wird es dort zum Beispiel verstärkt Präsenzstreifen und Fahrzeugkontrollen geben.“

Info Identifizierung möglicher Kriminalitätsbrennpunkte Die Software SKALA ermöglicht die frühzeitige Identifizierung aufkommender Kriminalitätsbrennpunkte und fördert damit die zielgerichtete Aufgabenwahrnehmung der Polizei. Auf Basis raumbezogener Daten berechnet das Landeskriminalamt (LKA) NRW mit Hilfe von SKALA die Wahrscheinlichkeit von Wohnungseinbrüchen sowie künftig auch Gewerbeeinbrüchen und Kfz-Delikten und stellt die Prognosen den Polizeibehörden wöchentlich zur Verfügung. Die Software erfasst und kategorisiert beispielsweise Daten zu Einbrüchen in einer Stadt, also unter anderem Tatort, Tatzeit und das Vorgehen der Täter. Diese Daten werden mit frei verfügbaren Informationen über Bebauung, Sozial- und Infrastruktur kombiniert. In großstädtischen Bezirken hat sich der Einsatz von SKALA bewährt. Für ländliche Bezirke bedarf es jedoch auf Grund der dort vergleichsweise geringen Fallzahlen bei zugleich großen Räumen noch weiterer Entwicklungsarbeit.



Das Programm setzt Daten über Bebauung, Sozial- und Infrastruktur einer Stadt in Beziehung zu bekannten, gerade aktuellen Einbrecher-Vorlieben (Tatort, Tatzeit, Vorgehensweise). Daraus werden dann potenzielle künftige Einbruchsorte errechnet. Die drei besonders gefährdeten Gebiete, die das Programm herausfiltert, werden intensiver unter die polizeiliche Lupe genommen. „Am Ende entscheidet der Mensch und nicht die Maschine, wo verstärkt Streife gefahren wird. Aber: ,SKALA’ ist Teil einer Gesamtstrategie der Polizei“, sagt Winkler. „Aber dadurch gelingt es der Polizei, Maßnahmen besser abzustimmen und effizienter einzusetzen.“