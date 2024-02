Mehrfamilienhaus in Krefeld-Uerdingen Polizei hebt unterirdische Drogenplantage mit 650 Cannabis-Pflanzen aus

Ein Ermittlungserfolg des Rauschgiftkommissariats in Krefeld: Am Freitagmittag, 16. Februar, führte intensive Arbeit der Ermittlungsgruppe (EG) Herkules zum Auffinden einer großen Cannabis-Plantage im Bereich der Alten Krefelder Straße in Uerdingen. Bei der Durchsuchung des Objektes fanden die Fahnder in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses neben hochwertiger Ausrüstung noch etwa 650 Cannabis-Pflanzen. Eine Ernte dieser Pflanzen hätte etwa 20.000 Konsumeinheiten mit einem Straßenverkaufswert von rund 200.000 Euro ergeben. Der Inhaber der Wohnung konnte von der Polizei nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.