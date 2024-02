Drogenfund Polizei hebt Cannabis-Plantage in Uerdingen aus

Die Polizei Krefeld hat in Uerdingen, an der Alten Krefelder Straße, Ecke Kurfürstenstraße, in den Kellerräumen eines Wohn- und Geschäftshauses mehrere Räume durchsucht und dabei eine große Drogenplantage gefunden. Die Täter sind ganz offensichtlich hochprofessionell beim Anbau der Pflanzen vorgegangen. Die Wände und Decken des Kellerraums waren mit einer Isolierfolie abgeklebt, eine große Lüftungsanlage wurde installiert, ebenso wie eine Luftfilteranlage, die den süßlichen Geruch der Pflanzen herausfiltern sollte. Zudem waren Anlagen zur präzisen Bewässerung und Beheizung im Kellerraum eingebaut. Die Pflanzen wurden von der Polizei sichergestellt, die Ausrüstung sowie die Töpfe und Rohrleitungen wurden von Kräften der Polizei und des THW aufwendig demontiert und in einen eigens dafür gestellten Container geladen. Der Einsatz zog sich über mehrere Stunden hin.