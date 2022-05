Eröffnung der Sprödentalkirmes : Polizei verhindert Schlägereien

Am Freitag kamen viele Jugendliche aus Krefeld und Umgebung zur Kirmes. Vor den Eingängen der Kirmes zeigte die Polizei starke Präsenz.

Die Einsatzbereitschaft der Sicherheitskräfte hatte einen guten Grund: Anrufer hatten die Behörde zuvor informiert, dass sich Jugendliche zu Schlägereien auf der Kirmes verabredet hatten. Sie sollten nicht nur aus Krefeld kommen, sondern auch aus den umliegenden Städten wie Düsseldorf, Duisburg oder Oberhausen . Und tatsächlich war am Abend die Straßenbahn , die aus Richtung Uerdingen den Sprödentalplatz anfuhr, überfüllt mit jungen Leuten. Auch aus der Innenstadt reisten viele an, versammelten sich an den Eingängen und marschierten in Gruppen über das Gelände. Aufgeregte Gespräche an Handys waren zu hören, immer wieder rannten einige der Teenager los, die Einsatzkräfte machten ernste Gesichter. Die angespannte Stimmung war nicht nur außerhalb, sondern auch auf dem gesamten Kirmes-Gelände zu spüren.

Gegen Zehn Uhr führten die Beamten drei Jugendlichen nach einem Handgemenge in Handfesseln vom Platz und brachten sie an den Ausgang Grenzstraße. Die Polizei verstärkte die Präsenz an den beiden Autoscootern und stellte sich in Gruppen, die Rücken zueinander gewandt, auf. Außerdem positionierte sich eine Reihe Beamter gegenüber der Scooter. Es konnten dadurch weitere Auseinandersetzungen weitgehend verhindert werden. Nach dem Feuerwerk entspannte sich die Lage nach und nach und die Jugendlichen zogen ab. So endete der erste Kirmestag mit einem Gefühl der Erleichterung, das Szenen wie auf den Kirmessen in Köln-Deutz oder Rheydt, bei denen es nach Schlägereien Verletzte gab, in Krefeld verhindert werden konnten.