Im Präsidium am Nordwall Polizei Krefeld landet Online-Hit mit Wichtel-Spaß

„Eigentlich unterstützen Wichtel den Weihnachtsmann bei den Vorbereitungen. Ich aber habe mir überlegt, dass ich lieber die Polizistinnen und Polizisten in Krefeld unterstützen werde. Wie, das werden Sie in den kommenden Tagen sehen“, hat Polly Zei am 1. Dezember verkündet. Und prompt losgelegt. Zuerst schneiderte sich das Wichtelmännchen eine eigene Uniform. Blöd nur, dass dafür die Uniform eines großen Kollegen dran glauben musste. „Ich hoffe, dass die Kollegen mir das nicht übelnehmen“, überlegte Polly Zei am Montag und erklärte: „Es war jedenfalls keine Uniform in meiner Größe verfügbar.“