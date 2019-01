Acht bewaffnete Raubüberfälle begangen : Krefelder Polizei fasst gefährlichen Serientäter

Krefeld Die Polizei hat am Freitag den Serientäter, der seit Dezember Spielhallen, eine Tankstelle, eine Bäckerei und einen Kiosk beraubt hat, gefasst. Zeugenhinweise hatten auf die Spur eines 21-Jährigen geführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Oliver Schaulandt Von Oliver Schaulandt Autorendetails aufklappen Oliver Schaulandt (oli) ist Redakteur am Newsdesk der Rheinischen Post in Krefeld. zum Autorenprofil

Großes Aufatmen in Krefeld: Die Krefelder Polizei hat nach eigenen Angaben den Serientäter gefasst, der seit dem vergangenen Dezember mehrere Raubüberfälle in Krefeld begangen haben soll. Das bestätigte eine Sprecherin unserer Redaktion. Demnach soll es sich um einen 21-Jährigen handeln. Zeugenaussagen führten die Polizei auf die richtige Spur. Für den späten Nachmittag hat die Polizei weitere Details angekündigt.

Erst in dieser Woche soll er zwei Überfalle verübt haben. Unter anderem suchte er einen Kiosk heim. Der bedrohte Inhaber erlitt einen Herzinfarkt und schwebt weiterhin in Lebensgefahr. „Er wurde reanimiert und liegt immer noch auf der Intensivstation eines Krefelder Krankenhauses“, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.

Seit dem vergangenen Dezember hielt der Mann mittlerweile die Polizei in Atem. Seit diesem Zeitpunkt hatte er vier Spielhallen, eine Bäckerei, eine Tankstelle und einen Kiosk überfallen - am vergangenen Mittwoch, 23. Januar, führte er gleich zwei Überfälle aus. Nachdem er am Vormittag einen Kiosk in Fischeln überfallen hatte, war er am Abend gegen 23.20 Uhr vermummt mit einer Schusswaffe in die Spielhalle an der Lehmheide gegangen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort zwei Kunden und ein Mitarbeiter. Er forderte den Mitarbeiter mit vorgehaltener Waffe dazu auf, das Geld herauszugeben. Der Mitarbeiter weigerte sich, und so der Täter floh ohne Beute in Richtung Heideckstraße. Der Angestellte und die beiden Kunden blieben unverletzt. Die Polizei setzte bei der Fahndung einen Hubschrauber ein, konnte den zu Fuß Flüchtenden aber nicht mehr finden.

Am gleichen Vormittag hatte der Mann um 7.35 Uhr die Lottoannahmestelle an der Kölner Straße in der Nähe zur Thomasstraße betreten, eine Schusswaffe gezückt und damit den 68 Jahren alten Kioskbetreiber bedroht. Der Ladenbesitzer gab ihm das Geld, der Täter floh. Während die Polizisten am Tatort mit dem Opfer sprachen, sackte der Mann bewusstlos mit einem Herzinfarkt zusammen. Die Beamten machten Wiederbelebungsversuche, er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Noch am Donnerstag hieß es, dass der Mann weiterhin in Lebensgefahr schwebe und weiter auf der Intensivstation behandelt werde.

Die Polizei kündigte daraufhin an, noch intensiver als ohnehin schon nach dem Unbekannten zu fahnden und veröffentlichte erstmals auch Fahndungsfotos des Mannes. Diese Bilder haben nun offenbar zur Überführung des Mannes beigetragen.

Die weiteren Überfälle: In der Nacht zum Montag, 7. Januar, hatte er eine Spielhalle an der Königstraße überfallen. Der Überfall auf eine Tankstelle an der Kölner Straße erfolgte am Sonntag, 14. Januar. Gegen 21 Uhr bedrohte der Unbekannte den Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld.

Am Samstag, 21. Januar, folgte ein versuchter Überfall auf eine Bäckerei an der Kölner Straße in Fischeln. Dort hatte der Unbekannte um 7.50 Uhr zunächst den Verkaufsraum betreten und war von dort aus in den hinteren Bereich der Bäckerei gegangen. Dort forderte er unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Angestellte auf, die Kasse zu öffnen und ihm das Geld zu geben. Die couragierte Angestellte verweigerte sich der Aufforderung und flüchtete. Daraufhin versuchte der Täter selber, die Kasse aufzubrechen, scheiterte jedoch. Er flüchtete ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei ist überzeugt, dass der Räuber auch für die Spielhallen-Überfälle am 18. Dezember an der Krefelder Straße, am 29. Dezember am Dießemer Bruch sowie am vergangenen Samstag, 5. Januar, an der Kölner Straße verantwortlich ist. Dort betrat der vermummte Räuber gegen 21.35 Uhr mit einer Waffe das Ladenlokal, in der sich zu diesem Zeitpunkt keine Kunden befanden. Der Täter forderte die Mitarbeiterin auf, ihm Geld zu geben. Dabei bedrohte er sie mit der Schusswaffe und ließ sich das Geld in seine Jackentaschen stecken.