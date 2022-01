Ghanaer besitzt nur eine Duldung der Stadt Krefeld : Polizei fasst Krefelder mit falschem Ausweis an der Grenze

Krefeld Bei der Überprüfung entdeckten Beamte bei einem Ghanaer Unregelmäßigkeiten bezüglich seiner Papiere. Das Lichtbild passte nicht zu seiner Person.

Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag in einem Fahrzeug einer Mitfahrzentrale zwei Männer mit einem gefälschten Aufenthaltstitel sowie einem missbräuchlich genutzten Personalausweis vorläufig festgenommen. Einer der Täter lebt in Krefeld.

