Schutzmaßnahme vor jüdischer Einrichtungen erhöht : Polizei bewacht Synagoge rund um die Uhr

Polizeischutz für die Synagoge an der Wiedstraße. Nach dem Anschlag in Halle ist die Bewachung zum Schutz des Jüdischen Gemeindehauses intensiviert worden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Bisher wurde an der Synagoge an der Wiedstraße nur im Stundenrhythmus von den Beamten kontrolliert. Nach dem Anschlag in Halle steht ein Fahrzeug 24 Stunden vor dem Gebäude.

Nach den tödlichen Schüssen und dem rechtsextremen Anschlag gegen eine jüdische Synagoge in Halle hat die Polizei in Krefeld ihre Kräfte vor dem Gebetshaus in Cracau verstärkt. Eine entsprechende Anweisung kam landesweit aus dem NRW-Innenministerium. Die Schutzmaßnahmen vor israelisch-jüdischen Einrichtungen würden „beträchtlich erhöht“, so ein Vertreter des Ministeriums. Das gelte vor allem für größere, exponierte Synagogen. In Nordrhein-Westfalen gibt es größere jüdische Gemeinden mit Synagogen unter anderem in Düsseldorf, Köln, Duisburg, Münster, Aachen, Essen, Bochum und Wuppertal.

Blumen und Briefe der Betroffenheit haben Krefelder gestern in die Synagoge geschickt. Auch am Mahnmal der Alten Synagoge an der Marktstraße legten Bürger Rosen nieder und entzündeten Lichter.

Info Islamische Vereine verurteilen den Anschlag Ibrahim Son, Vorsitzender der Union der türkischen und islamischen Vereine in Krefeld und Umgebung e.V, zeigt sich entsetzt anlässlich der Attentate in Halle: „Dieses schreckliche Gewaltverbrechen am höchsten jüdischen Feiertag macht mich tief betroffen. Die Union verurteilt dieses feige und barbarische Verbrechen auf das Schärfste.“ Oberbürgermeister Frank Meyer hat aufgrund der Anschläge von Halle Trauerbeflaggung am Rathaus angeordnet sowie in einem Brief an die Jüdische Gemeinde in Krefeld sein Entsetzen über die Tat zum Ausdruck gebracht.

Von widerstreitenden Eindrücken berichtet Michael Gilad, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Krefeld. Einerseits registriere er einen Trend zu mehr antisemitischen Vorfällen – „selbst aus der engeren Nachbarschaft“ – oder Nazi-Schmierereien (zuletzt sind Hakenkreuze im Fischelner Stadtpark gesichtet worden). Gilad beobachtet auch Gleichgültigkeit solchen Phänomenen gegenüber: „Das stimmt mich traurig. Die Leute zucken mit den Schultern. Wenn irgendwo Hakenkreuze auftauchen, interessiert es sie einfach nicht.“ Andererseits registriere er auch eine große Welle des Mitgefühls: „Das Positive ist viel größer als das Negative. Wir sind überwältigt von der Solidarität. Mich haben zahlreiche Mitteilungen erreicht. Vertreter der Kirchen und der Stadt sowie viele Privatpersonen haben mir gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass sie mit uns fühlen und uns zur Seite stehen. Dafür ist die Gemeinde sehr, sehr dankbar.“

Oberbürgermeister Frank Meyer hat in einem Brief an die Gemeinde zu einem Gespräch ins Rathaus eingeladen, um präventive Maßnahmen zu diskutieren. „Es ist eine Schande für unser Land, dass Hass, Gewalt und Antisemitismus auf so furchtbare Weise zurückgekehrt sind“, schreibt Meyer weiter, „nach den Anschlägen von Halle müssen wir uns nun umso mehr jeder Tendenz entgegenstellen, den Nationalsozialismus und den Holocaust zu verharmlosen und Minderheiten in unserem Lande zu diskriminieren.“

In Krefeld hat die Polizei im Bereich der Synagoge an der Wiedstraße unmittelbar nach den Todesschüssen in Halle mit zusätzlichen Maßnahmen reagiert. „Bisher wurde an der Synagoge immer nur im Stundenrhythmus von den Kollegen kontrolliert“, erklärt ein Sprecher der Behörde auf Nachfrage. „Jetzt haben wir auf eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung umgestellt.“ Inzwischen stehe ein Fahrzeug 24 Stunden vor dem Gebäude. Die Jüdische Gemeinde Krefeld zählt 750 Mitglieder.

Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstelle der Stadt, hat gestern spontan aufgerufen, ab 17 Uhr brennende Kerzen als Zeichen der Solidarität mit der Jüdischen Gemeinde in die Fenster zu stellen. Per Mail und über soziale Medien wurde der Aufruf vielfach geteilt. In den vergangenen Monaten, sagt sie, habe es ab und an, aber durchaus vermehrt „hingeschmierte“ antisemitische Symbole gegeben. „Es war schon mal ein Hakenkreuz im Gästebuch. Wir konnten nicht nachvollziehen, von wem es stammte“, sagt sie. „Ich habe den Eindruck, die Wahrnehmung verschiebt sich.“ Die Bedeutungsschwere sei vielen nicht mehr bewusst. Aber sie erlebt andererseits auch eine wachsende Sensibilisierung. „Wir bekommen schon gespiegelt, dass die Besucher mehr Antisemitismus wahrnehmen und sagen, dass die Luft ein bisschen mehr nach Rechts riecht und man etwas tun müsse. Wir erleben viel Unterstützung.“

Krefeld 17 Uhr: Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstelle, zündet in der Villa Merländer eine Kerze an. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Unbekannte legten Blumen an das Mahnmal der Alten Synagoge an der Petersstraße. Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen