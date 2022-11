42-jähriger Krimineller erschossen Polizei bestätigt „Kopfschuss“ bei Schießerei in Krefeld

Nun hat die Polizei bestätigt, was bisher unbestätigt gemeldet wurde: Das Opfer der Schießerei auf der Garnstraße in der Krefelder Südstadt wurde mit einem Kopfschuss getötet. Zudem teilte die Polizei mit, dass der 42-jährige Albaner, der den Schüssen zum Opfer fiel, kein „Zufallsopfer“ war; demnach haben die Täter ihm aufgelauert. Die Ermittler gehen weiter davon aus, dass die Tat in Zusammenhang mit der kriminellen Vorgeschichte des Mannes steht. Er sei in verschiedene Delikte verwickelt gewesen, darunter auch Drogendelikte. Mit welcher der Taten der Anschlag auf ihn zusammenhängt, sei aber noch unklar. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, heißt es. Da es sich offenbar um eine Tat innerhalb des kriminellen Milieus handelte, in dem der Mann sich bewegt habe, geht die Polizei davon aus, dass eine Gefahr für die Krefelder Bevölkerung nicht besteht.