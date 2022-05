Wahlkampf am Vera-Beckers-Berufskolleg : Fragen nach Krieg und Frieden

Die Kandidaten aus dem Wahlkreis 48 bei der Debatte. AFD-Mann Thomas Mayer-Steudte (r.) kandidiert für Wahlkreis 49. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Das Vera-Beckers-Berufskolleg richtete eine Debatte mit den Kandidaten des Wahlkreis 48 aus. Es ging den Schülern vor allem um den Ukraine-Krieg. Wir resümieren die Debatte inhaltlich und personell, notieren die Momente der Fassungslosigkeit und den größten Applaussatz.

Die erste Überraschung ist vielleicht keine: Die Schüler des Berufskollegs Vera Beckers fragten die Landtagskandidaten auf dem Podium zuerst und am längsten nicht nach Bildung und Ausbildung, sondern nach Krieg und Frieden rund um die Ukraine. So überraschend ist es nicht: Auch Schüler spüren, dass der Krieg in Europa jenseits aller naheliegenden Probleme existenzielle Fragen aufwirft. Am Ende wurden an die Zuhörer Zettel verteilt, auf denen nach dem Sieger der Debatte gefragt wurde – Ergebnis folgt in einigen Tagen.

Vorausgegangen war ein Geplänkel des Linke-Kandidaten Teyfik Bayram, dem auf einmal auffiel, dass auch ein AFD-Mann auf dem Podium sitzen sollte. Bayram weigerte sich zunächst, an der Debatte teilzunehmen, ließ sich dann aber überreden. Der Linke hat sich also doch für den demokratischen Streit entschieden. So saßen am Ende auf dem Podium: Britta Oellers (CDU), Ina Spanier-Oppermann (SPD), Meral Thoms (Grüne), Laura Stelzhammer (FDP), Thomas Mayer-Steudte (AFD) und Teyfik Bayram (Linke).

Momente der Fassungslosigkeit I

Die erste Frage der Schüler betraf den Ukraine-Krieg und die Haltung zur Lieferung schwerer Waffen. In diesem Part gab es für den Beobachter zwei Momente der Fassungslosigkeit.

Für den ersten sorgte Teyfik Bayram, als er von einem „kapitalistischen Krieg“ sprach. Man muss es schon skrupellos nennen, ein solches steinzeit-sozialistisches Klischee zu verbreiten und auf die Uninformiertheit der Zuhörer zu spekulieren. Das Gegenteil ist richtig: Der Krieg stört die Geschäfte aller „Kapitalisten“, sprich Unternehmen weltweit, er belastet die Weltwirtschaft und trifft darin auch alle Arbeitnehmer dieser Welt. Putin selbst ist kein Kapitalist, sondern ein Imperialist, der unfähig war und ist, in seinem Land eine funktionierende Marktwirtschaft zu installieren (was immer auch Machtteilung bedeutet); alle Reichtümer sind vielmehr unter Oligarchen aufgeteilt, die kein Interesse an der Konkurrenz der besseren Unternehmeridee haben – sie hüten ihre Geldsäcke und kümmern sich um nichts als um die Pflege ihres Reichtums. Russland lebt von seinen Rohstoffen und ist technologisch und strukturell ein Globalisierungsverlierer – kann man in jedem Wirtschaftsteil dieser Welt lesen; außer im Neuen Deutschland, versteht sich. Nein, dieser Krieg lässt sich nicht dem Kapitalismus in die Schuhe schieben.

Dass die Linke der Ukraine die Kapitulation gegenüber Putin empfiehlt, zeigt auch, welchen Frieden die Linken meinen: die Friedhofsruhe im eroberten Land.

Perfide war auch die Argumentation, dass man Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock an die Front schicken sollte, damit sie den Krieg am eigenen Leib spüren – gerade so, als hätten deutsche Spitzenpolitiker den Krieg mutwillig vom Zaun gebrochen. Man müsste nach dieser Logik erwidern, dass man dann auch Linke-Politiker in ukrainische Häuser stecken müsste, damit sie spüren, wie es ist, von Putins Raketen zwecks „Nazi-Befreiung“ beschossen zu werden. Kurz und schlecht: Bayrams Äußerungen waren unsäglich.

Alle übrigen Kandidaten widersprachen ihm – erstaunlich moderat im Ton. Stelzhammer (FDP) und Oellers (CDU) wiesen explizit auf die seltsame Friedensempfehlung der Linke hin (ergebt euch, dann ist „Frieden“). Alle betonten das Dilemma, natürlich Frieden zu wollen und doch der Ukraine im Kampf gegen den skrupellosen Eroberer Putin beizustehen. Sogar der AFD-Mann Mayer-Steudte sprach den Ukrainern das Recht zur Selbstverteidigung zu, auch wenn er sich nicht für die Lieferung schwerer Waffen aussprach – wonach die Schüler ja gefragt hatten.

Momente der Fassungslosigkeit II

Moment Nummer zwei ging an Ina Spanier-Oppermann, als sie zwei Dinge behauptete, die schlicht falsch waren. Sie hatte sich sichtlich über die Fragestellung geärgert: Die Schüler hatten explizit nach der „Zögerlichkeit“ des Kanzlers bei der Lieferung schwerer Waffen gefragt; sie finde es schade, erwiderte die SPD-Politikerin, dass die Frage eine Unterstellung enthalte. Anstatt nun zu antworten, dass die Entscheidung ja zugunsten schwerer Waffen gefallen ist, behauptete sie, man habe in der Debatte darum „überhaupt nicht bemerkt“, dass man Soldaten an schweren Waffen erst ausbilden müsse. Das stimmt nun keinesfalls, das war vielmehr von Anfang an ein zentrales, viel diskutiertes Argument.

Dann beklagte sie den Vorwurf der Zögerlichkeit: Es sei „unverantwortlich“, dass das Verhalten des Kanzlers „in der Presse“ als zögerlich dargestellt werde. Nun ja, es ist hierzulande unüblich, dass die Presse bei der Regierungspartei nachfragt, was zu berichten wohl verantwortungsvoll wäre. Der Vorwurf der Zögerlichkeit kam national wie international aus dem politischen Raum – „die Presse“ würde etwas grundlegend falsch machen, das zu verschweigen. Zudem ist die Debatte längst einen Schritt weiter: Es geht vornehmlich nicht mehr um Zögerlichkeit, sondern um Scholz‘ Kommunikationsfähigkeit. Stand der Analyse ist, dass er weniger ein inhaltliches als ein Kommunikationsproblem hat – dass er besonnen reagiert, steht gar nicht so sehr infrage.

Unterm Strich hat eine demokratische Politikerin die Selbstzensur der Presse gefordert – da bleibt einem Journalisten schon mal die Spucke weg. Das war umso verwunderlicher, weil die Kuh längst vom Eis ist: Auch der Kanzler befürwortet nun bekanntlich die Lieferung schwerer Waffen und hat dies am Wochenende in Düsseldorf bei einer Maikundgebung leidenschaftlich verteidigt.

Flüchtlinge /

Unabhängigkeit von Russland

Wenig kontrovers ging es beim Themenkomplex Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen und energetische Unabhängigkeit von Russland zu. Bayram warf Deutschland eine „Doppelmoralpolitik“ vor und forderte, dass man nicht-ukrainische Flüchtlinge nicht schlechter behandeln dürfe als ukrainische. Ina Spanier-Oppermann forderte, man müsse wegkommen von zentralen Unterkünften – also solche, die gerade ihre Parteifreunde Frank Meyer als Oberbürgermeister und Markus Schön als Stadtdirektor (beide SPD) in Forstwald eingerichtet haben. Eine eigentlich überflüssige Forderung: In Krefeld war es schon bei der ersten Flüchtlingswelle erklärte Strategie der Stadt, die Flüchtlinge wenn irgend möglich dezentral in Wohnungen unterzubringen; Lager waren stets eine Übergangslösung. Alle waren sich einig, dass man Flüchtlinge ordentlich aufnehmen müsse.

Eine Frage sorgte für Irritation: Die Schüler fragten, ob es in Ordnung sei, dass Ukrainer ohne entsprechenden Abschluss in Deutschland studieren dürften – diese Meldung gibt es, doch kannte keiner die näheren Bedingungen; insofern blieb die Frage unbeantwortet. Deutlich wurde aber: Das Gerechtigkeitsempfinden der Schüler war offenbar verletzt. Dafür gab es von den Politikern auch Verständnis.

Das Stichwort Schule

Zum Thema Schule fragten die Schüler nach der Digitalisierung und nach Unterrichtsinhalten, die näher am normalen Leben sind – Alltagswissen von der Kategorie „Wie eröffne ich ein Konto“.

Alle waren für den Ausbau der Digitalisierung, der AFD-Mann Mayer-Steudte mahnte, Digitalisierung sei nicht die Ultima ratio – was auch niemand behauptet hat. Noch leiden Schulen nicht an zu viel, sondern an zu wenig Digitalisierung. Die Frage, ob die Inhalte schulischer Bildung näher an den Alltag gerückt werden müssten, blieb unerörtert. Ist auch ein sehr grundsätzliches Riesenthema.

Das Stichwort Innere Sicherheit

Der Linke Bayram forderte mehr Jugend- und Sozialarbeit; Stelzhammer und Oellers verwiesen auf die Anstrengungen der Landesregierung, mehr Polizisten und Justiz-Personal einzustellen, AFD-Mann Mayer-Steudte forderte, es dürfe keine Parallelgesellschaften geben, die sich nicht an deutsches Recht halten. Die Grüne Thoms sprach sich gegen Rassismus und Diskriminierung aus.

Der stärkste Applaus