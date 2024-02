Sorgen der DEW-Belegschaft Politiker arbeitet einen Tag im Stahlwerk

Die Deutschen Edelstahlwerke in Krefeld müssen sich in einem schwierigen Marktumfeld behaupten. Der Mutterkonzern Swiss Steel hat entsprechende Schritte eingeleitet. Nun sah sich der Bundestagsabgeordnete Jan Dieren (SPD) einen Tag lang als Praktikant im Unternehmen in Krefeld um. Dieren besucht regelmäßig Betriebe und Unternehmen in seinem Wahlkreis. „Ich will den Arbeitsalltag der Menschen in möglichst vielen verschiedenen Bereichen kennenlernen, um die Interessen der arbeitenden Menschen besser vertreten zu können“, sagte Dieren. Dabei unterschied sich das Praktikum bei den Deutschen Edelstahlwerken von früheren Praktika des Bundestagsabgeordneten. Selbst für Aushilfs-Tätigkeiten sei bei der hoch spezialisierten Arbeit in einem Edelstahlwerk eine ausführliche Einarbeitung über mehrere Monate nötig. Dennoch führten die Kollegen Dieren in die verschiedenen Tätigkeitsbereiche des Krefelder Werkes ein: Umschmelze, Schmiede, Wärmebehandlung, Feinbearbeitungsbetrieb. Im Gespräch mit dem Sozialdemokraten hätten die Beschäftigten deutlich gemacht, dass sie grundsätzlich zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz und mit Leidenschaft Stahlwerker seien, heißt es. Aber auch Sorgen mit Blick auf die Zukunft hätten sie geäußert. Hohe Strompreise, Konkurrenzdruck am Markt, Transformationsfragen - Themen, die für Unsicherheit bei den Beschäftigten sorgten. Diese Herausforderungen, so Dieren, könnten nur gemeinsam mit den Beschäftigten bewältigt werden. Dafür spiele eine starke demokratische Mitbestimmung in den Betrieben und Unternehmen eine entscheidende Rolle.