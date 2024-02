Illegaler Müll in Krefeld Politik ist unzufrieden mit der Bilanz der Mülldetektive und fordert mehr Schärfe gegenüber Müllsündern

Die CDU-Fraktion hat in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit die Bilanz der Abfalldetektive in Krefeld kritisiert. „Bisher ist nicht zu erkennen, dass die Einführung von sogenannten Abfall- oder Mülldetektiven zu einer Verbesserung der Situation bei wilden Müllkippen geführt hat“, heißt es in einem Antrag der Fraktion, „aus Sicht der CDU-Fraktion wäre eine Einbindung dieser Kräfte beim kommunalen Ordnungsdienst beziehungsweise im Fachbereich 32 sinnvoller, auch hinsichtlich des Zusammenspiels zwischen KOD und Abfalldetektiven.“