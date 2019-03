Krefeld: Politik streitet über Sicherheit und Sauberkeit

SPD-Ratsherr Hans Butzen: „Die ‚Konzepteritis‘ der CDU-Fraktion lähmt die Verwaltung.“

Der politische Streit um das richtige Konzept für Sicherheit und Sauberkeit in Krefeld geht in die nächste Runde: „Möchte man in Bezug auf die Sicherheit und Sauberkeit in der Innenstadt und in den Stadtteilen zu einer Umsetzung der im Konzept ‚Handeln und Helfen‘ aufgeführten Maßnahmen kommen, muss man der Verwaltung auch Zeit für die Umsetzung lassen“, teilt Hans Butzen, ordnungspolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion in Bezug auf den neuerlichen Antrag der CDU-Ratsfraktion zu dem Thema mit. Nach Meinung des Sozialdemokraten sei wenig hilfreich, ständig neue theoretische Forderungen aus der Schublade zu ziehen und die Umsetzung neuer Konzepte einzufordern, ohne dass gerade beschlossene Konzepte überhaupt in die Umsetzung gehen konnten. „Anstatt in eine ‚Konzepteritis‘ zu verfallen, empfehle ich den Kollegen Oellers und Fasbender die Verwaltung bei der Umsetzung des beschlossenen und sehr umfangreichen Maßnahmenpakets ‚Handeln und Helfen‘ zu unterstützen“, so Butzen.