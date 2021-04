Kostenpflichtiger Inhalt: Umfrage in Krefeld : Jugend und Politik - eine Agenda

(Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Meinung Krefeld Die Umfrage, die die Stadt als Beitrag zum Kinder- und Jugendhilfeplan ausgerichtet hat, ist viel bedeutsamer und aufschlussreicher, als es die Verortung in der Kinder- und Jugendhilfe ahnen lässt. In Wahrheit steckt in den Ergebnissen eine Agenda für Politik und Wirtschaft.