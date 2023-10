Welche Rolle spielt der KFC Uerdingen? Politik kritisiert Plan die Grotenburg umzubenennen

Die Grotenburg-Kampfbahn steht für eine erfolgreiche Fußball-Vergangenheit in der Stadt Krefeld. Geprägt durch die Erfolge der Bundesligamannschaft des FC Bayer 05 Uerdingen bis hin zu Teilnahmen am Europapokal und dem Gewinn des DFB-Pokals. Doch vor allem auch in den 1950-er Jahren erlebten die Zuschauer in der altehrwürdige Grotenburg mit Spielen des BV Union Krefeld gegen die größten Klubs ihrer Zeit im ausverkauften Stadion packende Spiele.