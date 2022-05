Krefelder Planungsausschuss tagt : Politik fordert Erkenntnisse aus dem Neun-Euro-Ticket

Krefeld Ratsvertreter wollen Ergebnisse über die Entwicklung der ÖPNV-Fahrgastzahlen im Zeitraum Juni bis August. Von den Neun-Euro-Tickets für den Nahverkehr hat allein die Deutsche Bahn bislang 2,7 Millionen Stück verkauft.

Zum 1. Juni startet am Mittwoch deutschlandweit das sogenannte Neun-Euro-Ticket, mit dem der ÖPNV inklusive der Regionalzüge genutzt werden kann. Laut der Ratsgruppe „Freie Wähler“ sollte dies in Krefeld auch als Testbetrieb für stark subventionierte ÖPNV-Tickets verstanden werden. „Die Menschen sollen möglichst vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen und so einen Beitrag zum Umweltschutz und der Verkehrswende beitragen. Was derzeit eher mäßig gelingt, auch aufgrund hoher Ticketpreise, soll sich nun in den nächsten drei Monaten ändern. Neun Euro für ein Ticket, mit dem man deutschlandweit fahren kann, klingt nach einem Traum für Pendler und Ausflügler“, so Ratsherr Andreas Drabben. „Zwar ist ein dauerhafter Preis von neun Euro für ein deutschlandweites Ticket utopisch, aber in einzelnen Verkehrsverbünden durchaus denkbar – vielleicht nicht für neun Euro, aber zu einem deutlich günstigeren Preis als derzeit.“