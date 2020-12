Im Seidenweberhaus : Politik diskutiert über Bau des Surfparks am Elfrather See

Politik diskutiert über Bau des Surfparks am Elfrather See

Krefeld UWG/WUZ und Linke lehnen das komplett Projekt ab. „Unter Umwelt- und Klimaschutzgesichtspunkten ist die Errichtung eines Surfparks nicht zu verantworten“, so Ratsherr Ralf Krings.

(jon) Mit Blick auf den Bau eines Surfparks am Elfrather See will die Verwaltung den Regionalplan ändern. Ein entsprechender Antrag wird auf der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Dienstag, 22. Dezember, ab 18 Uhr im Seidenweberhaus behandelt. Pikant: Auf der Tagesordnung steht auf Antrag der Ratsgruppe UWG/WUZ parallel ein Grundsatzbeschluss mit dem Ziel, keinen Surfpark auf dem Stadtgebiet Krefeld zu errichten.