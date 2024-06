14,6 Millionen Euro Investition Politik beschließt Sanierung des Stadtwaldhauses

(jeku) Die umfangreiche Sanierung des Stadtwaldhauses kann im Herbst beginnen. In dieser Woche hatte der Betriebsausschuss Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) den finalen Beschluss gefällt. Rund drei Jahre soll an dem Gebäude gearbeitet werden. Nach Plänen des ZGM sind Investitionen von rund 14,6 Millionen Euro in die Erneuerung der technischen Anlagen, die statische Absicherung, den Denkmalschutz und die funktionale Optimierung des Hauses vorgesehen.