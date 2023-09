Bessere Bedingungen für Radfahrer und Fußgänger Politik beschließt Anwohnerparken in zwei Zonen im Uerdinger Stadtkern

Die Umgestaltung der Uerdinger Straße und der Kronenstraße waren jetzt Thema im Planungsausschuss. Beide Ausführungsplanungen wurden nun von der Politik beschlossen – bezüglich der Baumaßnahme an der Uerdinger Straße gibt es noch letzte Arbeitsaufträge an die Verwaltung. In beiden Umbaumaßnahmen geht es unter anderem darum, bessere Bedingungen für Radfahrer und Fußgänger zu schaffen.