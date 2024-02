Grünes Licht für Krefelder Stadion Pokalspiel gegen Rot-Weiß Essen in der Grotenburg

Nach einem Ortstermin in der Grotenburg hat die Bauaufsicht der Stadt Krefeld eine Freigabe des Stadions für 10.000 Zuschauer erteilt. Einem Pokalspiel vor großer Kulisse am 6. März gegen Rot-Weiß Essen stehen demnach keine Bedenken im Wege. In den kommenden zwei Wochen müssen lediglich noch einige Restarbeiten fertiggestellt und entsprechende Nachweise erbracht werden.