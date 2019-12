Tipp der Woche : „Fräulein Kurvig“: Plus-Size-Wahl im Circus Probst

So wie hier im September 2018 wird es auch am Samstag in Krefeld zugehen: Teilnehmerinnen präsentieren bei der bundesweiten Fashion-Gala „Fräulein Kurvig“ Mode. Foto: dpa/Henning Kaiser

Krefeld Im Zirkuszelt auf dem Sprödentalplatz kämpfen am Samstag, 14. Dezember, starke Frauen und Männer um die Titel „Fräulein Kurvig“ und „Mister Big“. In der Jury sitzen zahlreiche B-Promis, darunter Schauspieler und Künstler.

Vieles ist neu, das Wesentliche bleibt: Zum ersten Mal kämpfen mollige Frauen und runde Männer in Krefeld um die Titel „Fräulein Kurvig“ und „Mister Big“. Am Samstag, 14. Dezember, ab 19 Uhr steigt das schillernde Event im Zelt des Circus Probst auf dem Sprödentalplatz. War die Wahl der starken Persönlichkeiten sonst immer im Spätsommer, so ist sie damit diesmal in der Vorweihnachtszeit. Organisiert wird die Veranstaltung wie gewohnt von Melanie Hauptmanns.

16 Kandidatinnen und drei Kandidaten, dazu weitere 16 Plus Size-Tänzer haben Hauptmanns und ihr Team aus über 2300 Bewerbern ins Finale eingeladen. Sie absolvieren derzeit ein viertägiges Training mit erfahrenen Catwalktrainern, Tanztrainern und Choreografen, das die Teilnehmer nicht nur auf die „Fräulein Kurvig“-Gala vorbereiten soll, sondern aus Sicht der Experten ebenfalls wichtig für eine erfolgreiche Plus Size-Modelkarriere sein wird. Denn auch in diesem Jahr winken den drei Gewinnern des „Fräulein Kurvig“-Wettbewerbs, aber auch „Mister Big“ wieder Modellverträge.

Info Zum ersten Mal als Plus Size-Fashion-Musical Am Samstag, 14. Dezember, treten 16 Frauen und drei Männer bei der Wahl zur „Fräulein Kurvig“ und „Mister Big“ an. Wer als Sieger aus dem Wettbewerb hinausgehen wird, entscheidet das Publikum. Zum ersten Mal weltweit, laut Veranstalterin, wird die Show zu einem „Plus Size-Fashion-Musical“, das den Titel „A Million Dreams“ trägt Informationen unter www.fraeulein-kurvig.com

Eingebettet ist die Wahl, die unter dem Titel „A Million Dreams“ steht, in eine zirkusreife Show, die dem Veranstaltungsort entsprechend Zirkus-Flair versprüht. Angekündigt sind B-Promis wie Jill Deimel (Model), Wess Brothers (Botox Boys), Iris Abel (Bauer sucht Frau), Fernsehmoderatorin Bettie Ballhaus, Michael Huttner (Secret Millionär), Mark Richter (DSDS) oder Designerin und Fernsehmoderatorin Gabriele Iazzetta. Zu den schillernden Persönlichkeiten des Abends zählt DragQueen Miss Ditha Duff. Clown Antonio Casselly wird mit viel Humor Melanie Hauptmanns bei der Moderation unterstützen.

„Zwar ist das Drumherum neu, aber um eine feste Konstante zwischen all dem Glanz, Gloria und Wirbel zu haben: Die Wahl zum Fräulein Kurvig und Mister Big bleibt in der Basis erhalten. Wir suchen nach wie vor Powerfrauen und coole Männer, die Fräulein Kurvig und Mister Big ein Jahr lang als It-Woman und IT-Man präsentieren möchten und durch die Aufnahme in Deutschlands größter Modelagentur für Plus Size womöglich eine erfolgreiche Karriere als Plus Size-Model starten möchten“, erklärt Veranstalterin Hauptmanns.

Clown Antonio Casselly ist für den lustigen Part des Programms zuständig. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)