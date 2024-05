Gastbeitrag zum neuen Schulnamen „Hannah-Arendt-Gymnasium“ Plötzlich war der Schulname weg – Gedanken eines ehemaligen Arndt-Schülers

Den „Krefelder Weg“ der Umbenennung des ehemals Ernst-Moritz-Arndt- später dann nur noch Arndt- genannten Gymnasiums gehen die Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasien in Bergen auf Rügen, Bonn, Herzberg am Harz und Osnabrück und das Arndt-Gymnasium in Berlin-Dahlem übrigens nicht mit. Tatsächlich alles Schulen, die mit Attributen wie modern, liberal, weltoffen, humanistische Tradition in ihrer Agenda werben. Am besten gefällt mir dabei das Credo des EMA Bonn: „Überlebtes verändern, Bewährtes bewahren, Neues gestalten“. Mit Fritz Huhnen hätte ich das gerne besprochen, ich durfte ihn kennen.