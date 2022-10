In der Mediothek Krefeld : „Play it“-Tag mit Quidditch und Zauberkunst

Quidditch wird eigentlich auf fliegenden Besen gespielt – in der Harry-Potter-Welt. Die Düsseldorf Dementors wollen zeigen, wie es real umgesetzt aussehen kann. Foto: Volker Lannert/Uni Bonn

Krefeld In der Mediothek am Theaterplatz findet am Sonntag, 16. Oktober, zum siebten Mal ein Spiele-Tag statt. Zu den Highlights zählen eine Quidditch-Mannschaft und ein Zauberkünstler.

(RP) In der Mediothek Krefeld am Theaterplatz findet am Sonntag, 16. Oktober, von 12 bis 16 Uhr zum siebten Mal der große „Play-it!“-Tag statt. Dann dreht sich alles rund um das Thema Spielen, gemeinsam Spaß haben und Neues ausprobieren. Das Krefelder Geschäft „Die Spielzeit!“ unterstützt den Spiele-Tag und stellt die neuesten Brett-, Karten- und Table-Top-Spieletrends zur Verfügung, die alleine, mit Freunden oder der Familie ausprobiert werden können. Auch der Eiswürfel Brettspielclub ist mit von der Partie. Der Eintritt zum „Play-It!“-Tag ist kostenfrei.

Die diesjährigen Highlights dürften die Quidditch-Mannschaft „Düsseldorf Dementors“, die im Atrium den ‚magischen‘ Sport aus dem Harry-Potter-Kosmos vorstellen, sowie die Cosplayerin Monono, die in einem Workshop Zauberstäbe gestaltet, sein. Der Zauberkünstler Martin Freund sorgt mit seinem mobilen Zauberkasten für Aha-Effekte. Eine Play Station 5 mit diversen Spielen sowie eine VR-Brille stehen zur Verfügung. E-Sport hautnah können Besucher mit Philipp Kiwitz vom SC Bayer 05 Verein Uerdingen erleben, der mit mehreren Switch-Konsolen und einer Präsentation um 13.30 und 15 Uhr in diese E-Welt einführt.