Aus den Stadtteilen : Debatte über Platz an der Alten Kirche als autofreie Zone

Debatte über Platz an der Alten Kirche als autofreie Zone

Der Platz an der Alten Kirche ist schon seit Jahren beliebt. Foto: Strücken,Lothar/Strücken, Lothar (slo)

Krefeld Der Platz an der Alten Kirche ist eines der Herzstücke Krefelds. Darin sind sich die Bürgervertreter der Bezirksvertretung Mitte einig. Außengastronomie im Sommer, Veranstaltungen und eine insgesamt hohe Aufenthaltsqualität zeichnen das Gebiet aus.

Doch obschon gerade im Sommer viele Menschen hier stehen, die anliegenden Kneipen, Restaurants und Cafés ihn für ihre Außengastronomie nutzen und damit die Aufenthaltsqualität im Vordergrund steht, ist die Wiedenhofstraße für den Autoverkehr frei. Das ist SPD und Grünen in der Bezirksvertretung ein Dorn im Auge.

Bereits vor Jahresfrist war eine Sperrung für den KFZ-Verkehr Thema in der Bezirksvertretung. Nun erfolgte die Antwort aus der Verwaltung, die die Bürgervertreter nicht eben zufriedenstellte. Diese lautete lediglich lapidar, dass eine Änderung der derzeitigen Situation nicht vorgesehen sei. „Wir haben hier einen der Plätze mit der höchsten Aufenthaltsqualität in Krefeld. Ständig ist es Thema, dass wir Menschen auch nach Schließung der Geschäfte in die Stadt bringen wollen. Und dann müssen die Gastronomen ihre Tische teils um parkende Autos herum aufbauen. Das kann nicht sein“, befindet Wilfried Daniels (Grüne).