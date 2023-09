Precoplat GmbH aus Krefeld Platinen-Produzent investiert in neue Ätz-Technik

Zum 40-jährigen Firmen-Bestehen investierte Precoplat in eine neue Galvanikanlage und steigerte die Produktion damit um 50 Prozent. Das war im Jahr 2017. Kurze Zeit später gönnte sich der Spezialist für Leiterplatten neue Firmenlogos und ein modernes Corporate Design. 2019 meldete das Krefelder Traditionsunternehmen das Beherrschen einer neuen Technik auf dem hoch spezialisierten Markt für Platinen als Träger elektronischer Bauteile – nämlich einen Rostschutz aus Gold, so genanntes Nickel-Gold (kurz Enig). Leiterplatten finden sich in Computern ebenso wie in Unterhaltungselektronik oder einem simplen Fön.