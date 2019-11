Verwaltungsspitze wieder komplett : Dezernent Beyer ist „Krefelder aus Überzeugung“

Krefeld Der neue Chef der Stadtplanung wurde von Oberbürgermeister Frank Meyer offiziell ins Amt eingeführt.

„Da Marcus Beyer die Menschen in Krefeld ganz genau kennt und in 46 Lebensjahren eine starke innere Bindung zu unserer Samt- und Seidenstadt aufgebaut hat, muss man ihm nicht lange erklären, wie die Leute ticken oder wo die Stärken und Schwächen Krefelds liegen. Er weiß auch genau, dass Stadtentwicklung nicht bei baulichen und technischen Fragen aufhört“, so Meyer, und ergänzte: „Ich glaube, wir gehen gemeinsam in ein Jahrzehnt, in dem sich unsere Stadt stark verändern muss und stark verändern wird: Doch so schwierig die Prozesse mitunter sein mögen – am Ende wird es sich lohnen, dass