Förderprgramm „Städtebau“ : Uerdinger Skateranlage soll erneuert werden

Krefeld Der Planungsausschuss entscheidet am Mittwoch, 11. September, über das Förderprogramm „Stadtumbau“.

(RP) Der Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung berät in seiner Sitzung am Mittwoch, 11. September, darüber, diverse Maßnahmen aus dem Konzept zum Bund-Länder-Programm „Stadtumbau“ für das Programmjahr 2020 zur Förderung anzumelden. Neben der Fortführung des Hof- und Fassadenprogramms und des Quartiersmanagements zählt dazu unter anderem die Erneuerung der Skateranlage an der Lange Straße in Uerdingen. Die zur Förderung vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen sind Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts Uerdingen. Die geschätzten Kosten für die Neugestaltung der Skateranlage liegen bei 230000 Euro. Darin enthalten sind die Kosten für die spätere Bearbeitung des Projektes durch ein qualifiziertes Landschaftsarchitekturbüro.