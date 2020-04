Bauplan 692 : Planung für Kasernengelände Bockum verzögert sich

Info

Das NAAFI (kurz für Navy, Army and Air Force Institutes) ist eine von der britischen Regierung gegründete Organisation, die Angehörigen der britischen Streitkräfte und ihren Familien im In- und Ausland Erholungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen bietet und sie mit Waren des täglichen Bedarfs versorgt. In Krefeld gab es beispielsweise auch ein Kasino.

Ursprünglich stand auf dem Gelände an der Emil-Schäfer-Straße in Bockum eine Wehrmachtskaserne.