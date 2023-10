Stadt Krefeld überarbeitet Vorlage Planungen für Schwimmbad Hüls weiter offen

Es gibt eine überarbeitete Vorlage der Stadt zum Neubau eines Hallen- und Freibades in Hüls, die jetzt auch online im Ratsportal zu finden ist. Darauf wies Grünen Ratsherr Thorsten Hansen am Freitag hin. In dieser Vorlage mit der Nummer 4567/23/1 soll die Variante 1 der Machbarkeitsstudie als Grundlage für die Planungen dienen. Damit ist auch die Einrichtung eines Lehrschwimmbades zu diesem Zeitpunkt noch möglich.