Wohnen in Krefeld Quartier Anglicus – B-Plan kann aufgestellt werden

Es ist ein Gelände, das sich seit vielen Jahren im Dornröschenschlaf befindet: Seitdem die britische Armee die Bradbury Barracks an der Kempener Allee vor Jahrzehnten verlassen hat, sind hier fast zwölf Hektar ungenutzt. Gemeinsam mit dem Kölner Investor Rauchfuss et socii Gmbh & Co. KG (RES) geht die Stadt nun weitere Schritte, um das Gelände zu revitalisieren.