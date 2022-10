Vermesser der Stadt Krefeld sind fertig : Weiterer Baustein für den Affenpark im Zoo ist fertig

Krefeld Vermesser der Stadt Krefeld haben die für das gewaltige Bauvorhaben benötigte Fläche vermessen, damit der Lageplan stellt werden kann.

(RP) Mit Tachymeter auf den dreibeinigen Stativen und den orangefarbenen Jacken am Leib fallen sie auf: Jedes Jahr aufs Neue sind die Vermesser der Stadt Krefeld im Krefelder Zoo unterwegs, um neu errichtete Wege und Gebäudeobjekte für das Liegenschaftskataster zu erfassen und damit auch eine Aktualisierung der Zoo-Karte auf den Weg zu bringen. In diesen Tagen aber ist die Aufgabe eine andere: Die Abteilung Vermessungen des Fachbereichs Vermessung, Kataster und Liegenschaften wurde damit beauftragt, den amtlichen Lageplan zum Bauantrag für den Affen-Park vorzubereiten. Zwei volle Außendiensttage haben Birthe Jahnz, Walter Adomat und der Auszubildende Robin Halemba auf dem Gelände gearbeitet, jetzt geht es im Büro weiter.

Sind die Daten erfasst, erstellen die Vermesser die Lagepläne in enger Absprache mit den Architekten am Computer. Der Affen-Park entsteht so zum ersten Mal maßstabsgetreu und auf baurechtlicher Grundlage in einem Plan. Nach dem genehmigten Bauantrag und vor Baubeginn werden dann die Vermesser wieder vor Ort sein, um das geplante Gebäude in die Örtlichkeit abzustecken. Mit Abschluss des Baus erfolgt ein weiterer Besuch, um das fertiggestellte Gebäude für die Übernahme in das Liegenschaftskataster aufzunehmen. „Wir sind quasi im gesamten Prozess dabei“, führt der Vermessungsingenieur aus.