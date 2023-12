Anmeldung im Internet Krefeld plant Vergabe von Kita-Plätzen für 2024

Der Wunsch nach einem Betreuungsplatz für ihr Kind wird vielen Eltern einer Studie des Familienministeriums zufolge nicht erfüllt. 49,1 Prozent der Eltern von unter dreijährigen Kindern hatten 2022 Bedarf an einem Betreuungsplatz. Die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen lag aber nur bei 35,5 Prozent. Andererseits gehen so viele Kinder wie nie zuvor in eine Kita.