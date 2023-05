Benefizaktion in Krefeld Sponsorenlauf in Hüls für das neue Hephata-Wohnhaus

Laufen und dabei Gutes tun: Der Förderverein für das neue Hephata-Wohnheim in Hüls veranstaltet am Samstag, 13. Mai, auf der Hülser Sportanlage einen Sponsorenlauf. Alle Spenden gehen an den Förderverein „8-sam Miteinander in Hüls“. Hintergrund: Am 1.Juli 2023 ziehen acht junge Erwachsene mit unterschiedlicher Beeinträchtigung in ein von der Stiftung Hephata aus Mönchengladbach erbautes neue Wohnhaus in Hüls ein. Bis zum Einzugsdatum müssen noch viele Einrichtungsgegenstände für die Bewohner privat angeschafft werden.