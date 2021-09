Europäische Mobilitätswoche : Erster autofreier Schultag in Krefeld

Sie stehen fürs Angebot: (v.l.) Karin Mast von Fuss e. V., Norbert Hudde, Stadt- und Verkehrsplanung, und Mobilitätsmanagerin Martina Foltys-Banning. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Kein Elterntaxi, und auch die Lehrer kommen ohne ihr Auto zum Dienst. Der 22. September soll autofrei sein. Das ist eine Premiere im Rahmen der Mobilitätswoche. So ein Tag soll künftig jährlich stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Das hat es in Krefeld noch nie gegeben: einen ganz normalen Schultag, an dem die Schulparkplätze leer bleiben und keine Eltern ihre Kinder zum Unterricht chauffieren. Der Mittwoch, 22. September, ist in Krefeld der erste autofreie Schultag. So plant es die Stadt. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (EMW), die vom 16. bis 22. September läuft, sollen möglichst wenige Elterntaxis fahren, Eltern, Lehrer und Schüler sollen zu Fuß, per Rad oder mit Bus und Bahn zur Schule kommen.

Dabei geht es nicht nur ums Ressourcensparen und Klimaschutz wie in den 1970er Jahren bei den autofreien Sonntagen, sondern auch um Sicherheit. „Mit diesem Aktionstag soll auch ein Bewusstsein für nachhaltige Mobilität geschaffen werden. Wenn viele Elterntaxis vor der Schule halten, kann das zu gefährlichen Situationen führen. Kinder lernen richtiges Verhalten auf dem Schulweg nur dann, wenn sie nicht direkt vor der Schule abgesetzt werden“, sagt die Krefelder Mobilitätsmanagerin Martina Foltys-Banning. Sie kündigt an, dass ein solcher Aktionstag nun jährlich auch in Krefeld stattfinden solle. Alle Schulen seien informiert worden und sollten die Info an die Eltern weiterleiten.

info Das Programm der Mobilitätswoche Donnerstag, 16. September 10 Uhr: Radtour zum Wasserbahnhof Mülheim, zurück über Wedau, 65 km in normalem Tempo (15 km/h), Start Haus Schönwasser/Johansenaue. 18 - 20 Uhr Fußverkehrscheck im Bereich Hauptbahnhof und südliche Innenstadt Anmeldung, erforderlich bis zum 15. September: m.foltys-banning@krefeld.de oder tel. 02151 863703 Freitag, 17. September 7 Uhr: Mit Schwung ins Wochenende: Zügige (16-19 km/h) etwa 2-2,5-stündige Radtour mit optionaler Einkehr zum Schluss, .Start: Persiluhr am Stadtbad Fischeln, Kölner Str. 415 Samstag, 18. September 9 Uhr Wanderung von Liedberg bis Korschenbroich, etwa 4,5 Stunden, ab Krefeld Hauptbahnhof, Gleis 1, Anmeldung bis 16. September bei Karl Grüter unter 02161 966042 oder karlgrueter@t-online.de. Samstag 18. September 10-16 Uhr Parking Day in der Innenstadt 17-19 Uhr Auf den Spuren unserer Gewässer, familienfreundliche Radwanderung (21 km, gemächliches Tempo): Fischelner Bruch, Oppumer Dorfgraben, Latumer Bruch, Linner Burggraben sowie Crön- und Schönwasserpark mit der Krefelder Promenade. Anmeldung telefonisch unter 02151 301727. Sonntag, 19. September 10.30-17 Uhr Radtour zu den Niederrheinperlen, 58 km, normales Tempo, über die Krefelder Promenade zu niederrheinischen Höfen und Spuren von Joseph Beuys. Info und Anmeldung bis 14. September bei der VHS: Kursus Y11017, www.vhsprogramm.krefeld.de

11-16 Uhr Die 9. Krefelder Kinder-Expo greift das Thema der EMW 2021 auf „Aktiv, sicher und gesund unterwegs“, Freizeitzentrum Süd, Kölner Straße 190. Eintritt frei, geeignet besonders für Familien und Kinder von sechs bis 14 Jahren. Montag, 20. September 10 Uhr Radwanderung „Start in die Woche“ in gemütlicher Geschwindigkeit, ab Stadtwaldeingang/Jentgesallee. 14 Uhr Eröffnung der Car-Sharing-Station in Hüls, Josefs-Heinrich-Straße 16 Uhr Nordic Walking, 5 km Rundkurs, zügiges Tempo, Start K-Bahn-Haltestelle, Fischeln, Hees 84. 17 Uhr Rundgang zu den Stolpersteinen in der Innenstadt. Start Mahnmal am Standort der Alten Synagoge, Marktstraße/Ecke Petersstraße. Anmeldung unter ns-doku@krefeld.de

18 Uhr Fuß- und Radverkehr im Clinch, in der Innenstadt Dienstag, 21. September 10 Uhr Radtour von Hüls zum Naturschutzgebiet Fleuthkuhlen, 55 km, ab Hülser Markt 18 -19.30 Uhr Webinar „Nachhaltige Mobilität“, Anmeldung per Mail an v.mueller@jung-stadtkonzepte.de. Mittwoch, 22. September, Autofreier Schultag (ganztags) 12 Uhr Wanderung von Boisheim nach Lobberich, ca. 2,5 Stunden. Start 12 Uhr ab Krefeld Hauptbahnhof, Gleis 1. Anmeldung bis 19. September bei Karl Grüter telefonisch unter 02161 966042 oder karlgrueter@t-online.de. Während der Mobilitätswoche gibt es in der Mediothek, Theaterplatz 2, eine kleine Medienpräsentation zum Thema. Alle Infos zum Programm unter www.krefeld.de und Link Europäische Mobilitätswoche

Die EMW ist eine Kampagne der Europäischen Kommission. Seit 2002 bietet sie Kommunen aus ganz Europa die Möglichkeit, ihren Bürgerinnen und Bürgern die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. Krefeld beteiligt sich zum dritten Mal. Gemeinsam mit Norbert Hudde, Fachbereichsleiter Stadt- und Verkehrsplanung, sowie Karin Mast vom BUND hat Martina Foltys-Banning das Programm vorgestellt: „Aktiv, sicher und gesund unterwegs“ ist diesmal das Motto. Radfahrer und Fußgänger stehen dabei im Fokus. Während der Woche werden verschiedene Wanderungen und Radtouren angeboten. Es gibt auch einen Fußverkehrscheck in der Innenstadt, der die Strecke Haubtahnhof-Ostwall unter Passantenbedürfnissen in den Blick nimmt. Für den Check am Donnerstag, 16. September, von 18 bis 20 Uhr können sich Interessierte per E-Mail unter m.foltysbanning@krefeld.de oder unter Telefon 02151 863703 anmelden.

Einen sogenannte Parking Day gibt es am 18. September. Die Organisatorin erklärt: „Von 10 bis 16 Uhr werden einige Stellplätze in der Innenstadt nicht für das Parken von Autos, sondern für Fahrradchecks und Lastenräder genutzt.“ Für Kinder soll es Spielmöglichkeiten geben.

„Wir setzen in diesem Jahr einen deutlichen Schwerpunkt bei den Themen Fußgänger und Radfahren“, sagt Stadtplaner Norbert Hudde. Die BUND-Kreisgruppe Krefeld will in Kooperation mit dem ADFC Krefeld-Viersen und dem Verein Fuß am Montag, 20. September, auf unterhaltsame Weise „Fuß- und Radverkehr im Clinch“ thematisieren - kabarettistisch und musikalisch und mit anschließender Diskussion. Beginn ist um 18 Uhr in der Samtweberei, Lewerentzstraße 104.

Eine Kinder-Expo mit vielen Aktivitäten vom Verkehrszeichen-Memory bis zum Geschicklichkeitsparcours soll am Sonntag, 19. September, die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer fördern. Um „ein Mobilitätsthema von bleibendem Wert zu schaffen“, wird am Montag, 20. September, eine Car-Sharing-Station an der Josef-Heinrichs-Straße in Hüls eröffnet. „Es wird die 15. Station dieser Art in Krefeld sein, die gemeinsam von den Stadtwerken mobil, dem Unternehmen Stadtmobil sowie der Stadt Krefeld eröffnet wird“, teilen die Organisatoren mit.