Eiermann-Bau in Krefeld droht weiter zu verfallen Auch der zweite Anlauf zur Stadthaus-Sanierung steht vor dem Aus

Es steht nicht gut um den kühnen Plan, im Stadthaus eine private Kunsthochschule zu installieren: Stadt und Investor, der in einem Bieterverfahren ermittelt worden war, sind in den seit Ende 2022 andauernden Verhandlungen um einen Kaufvertrag keinen Millimeter vorangekommen. Mittlerweile denkt die Stadt darüber nach, in Gespräche mit anderen Teilnehmern des Bieterverfahrens einzusteigen. Investor Christian Baierl wiederum ist ratlos, klagt, man gehe seit einem Jahr inhaltlich nicht auf seine Position ein. Er hat mittlerweile Sorge, dass seine Mieter abspringen, weil es in Krefeld nicht vorangeht. Und er sagt, dass der Vertragsentwurf der Stadt viel zu starr sei. Seltsam ist auch dies: Die Sanierung der denkmalgeschützten Fenster, die 2018 das große Problem bei der damals geplanten Sanierung des Eiermannbaus war, ist offenbar überhaupt kein Problem. Die Sanierung ist möglich und schon bei ähnlichen Fenstern vom in Krefeld ansässigen Architekturbüro Historische Bauwerke Strauß + Fischer erprobt.