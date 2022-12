Zwei Verletzte in Krefeld Pkw prallt in das Schaufenster eines Friseursalons

Am Freitag, 30. Dezember, ist es gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Rheinstraße gekommen. Ein 73-Jähriger steuerte seinen Pkw beim Ausparken quer über die Fahrbahn, streifte ein weiteres Auto, rollte auf den Bürgersteig und kam erst an der Hauswand eines Friseursalons zum Stillstand. Eine bodentiefe Scheibe des Ladens wurde unter anderem beschädigt, Splitter flogen in den Geschäftsraum. Auch die Gebäudewand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer musste vor Ort medizinisch behandelt werden. Er und seine 74-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der andere beteiligte Pkw hat lediglich einen Blechschaden. Zur Höhe des Sachschadens wurden von der Polizei keine Angaben gemacht. Teile der Rheinstraße waren während der Unfallaufnahme für den Verkehr sowie für Fußgänger gesperrt, es kam zu erheblichen Behinderungen in der Innenstadt.