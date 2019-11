Klassische und romantische Werke : Pink Panther schleicht durch den Rittersaal

Krefeld Das Vigato Quartett gastierte in heiterer Atmosphäre auf Burg Linn. Die Besucher waren von den Künstlern begeistert.

Ein Streichquartettkonzert mit klassischen und romantischen Werken sorgt in der Regel für einen bestens gefüllten Rittersaal auf der Burg Linn - so auch am vergangenen Freitagabend. Im Programm der Serenaden hatte das Vigato Quartett zwar einen Auftritt mit Werken von Bartok, Mozart und Schumann angekündigt, doch sicherlich war niemand traurig, dann Streichquartette von Haydn, Beethoven sowie das angekündigte von Schumann zu hören.