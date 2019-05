Krefeld : Krefeld Pinguine starten Netzwerktreffen für ihre Partner

Krefeld Die Krefeld Pinguine wollen die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und Sponsoren intensivieren.

(svs) Networking ist ein Begriff der neudeutsch die Verbindung mit anderen Menschen, zumeist in verantwortlichen Positionen, bezeichnet. Gerade im Wirtschaftsleben wird das Netzwerk heute als wichtige Größe angesehen. Das haben nun die Krefeld Pinguine für sich als Möglichkeit ausgemacht, ihren Sponsoren und Partnern mehr Nutzen bei einem Engagement zu verschaffen. Darum soll es zukünftig neben den Eishockeyspielen regelmäßige Netzwerkevents geben. Das erste davon stand nun bei Pinguine-Sponsor IMR Innovative Metal Recycling GmbH am Krefelder Hafen auf dem Programm.

Rund 40 geladene Vertreter verschiedener Unternehmen, die in unterschiedlicher Konstellation mit dem DEL-Team zusammenarbeiten, waren gekommen, um sich über die Geschäftsabläufe bei IMR zu informieren, aber auch im Gespräch miteinander zwischenmenschliche Bande zu knüpfen. Die Pinguine nutzten die Präsenz so vieler Partner dabei auch, um ihre neueste Errungenschaft zu präsentieren: Eine App, bei der sich Sponsoren und Partner aller Art wie bei einem sozialen Netzwerk registrieren können. „Sie können dann sehen, wer zum Beispiel zu einem Spiel angemeldet ist und wen man folglich am Abend im Businessraum trifft. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Nachrichten an andere Mitglieder des Netzwerkes oder auch ganze Gruppen zu schreiben. Wir sind überzeugt, dass dies einen großen Mehrwert für unsere Partner bringt“, sagt Tom Södler, der in der Sponsorenbetreuung des DEL-Teams arbeitet.