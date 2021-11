Beim Heimspiel gegen die DEG : Pinguine feiern Chanukka in der Arena

Setzen ein Zeichen für Toleranz: Peter Goldbach (l.), Martin Hyun (r.), beide von „Hockey is Diversity“, und Alexander Konev, Vize-Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, mit einem Chanukka-Leuchter. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der Krefelder Rabbi Yitzhak Mendel Wagner spricht beim Heimspiel am 28. November gegen die Düsseldorfer EG den Chanukka-Segen in der Yayla-Arena.

Wenn am 28. November die Krefeld Pinguine zum großen Derby Düsseldorfer EG empfangen, dann liegt traditionell viel Konflikt in der Luft. Gleichzeitig ist es in diesem Jahr eine Premiere für das Deutsche Eishockey und ein starkes Zeichen für Integration und Verständigung. Auf dem Eis der Yayla-Arena wird dann nämlich der Krefelder Rabbi Yitzhak Mendel Wagner mit dem Vorstand der jüdischen Gemeinde auf dem Eis sein und anlässlich das jüdischen Lichterfestes Chanukka, einem hohen jüdischen Fest, einen Segen sprechen und das erste Licht des achtarmigen Chanukka-Leuchtes entfachen.

Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit der Initiative „Hockey is Diversity“ organisiert. Die Initiative ist vom Krefelder Martin Huyn ins Leben gerufen wurde. Huyn ist koreanischer Abstammung. Er lernte beim Krefelder EV das Eishockey Spielen und gehörte quer durch die Altersklassen zu den Leistungsträgern. Zum Studium wechselte er in die USA, wo er Politikwissenschaften studierte und College-Eishockey spielte. Nach seinem Abschluss kehrte er zurück und lief eine Saison für die Krefeld Pinguine in der DEL auf. Damit erfüllte er sich einen Traum und avancierte gleichzeitig zum ersten koreanisch-stämmigen Spieler in der Geschichte der Liga. Mit „Hockey is Diversity“ setzt er sich für Offenheit und Verständigung im Eishockey ein. Der Sport lebt nicht zuletzt von Spielern aus aller Welt, die in Deutschland spielen.

Info Das war das Chanukka-Wunder Das Chanukka-Wunder spielte sich den Überlieferungen nach im Jahr 165 v.C. in Jerusalem ab. Jerusalem war von den griechischen Seleukiden besetzt, der Tempel in jüdischer Sicht entweiht, weil zum Zeus-Tempel umgewidmet. Nach der Rückeroberung Jersualems durch die Juden fand man im Tempel nur noch geweihtes Öl für einen Tag, obwohl die Menora, der siebenarmige Leuchter, niemals erlöschen sollte. Das Öl hat dann aber acht Tage lang gebrannt, bis neues geweihtes Öl kam. Deswegen hat das Chanukka-Fest acht Tage. Der Chanukka-Leuchter hat daher auch acht Arme für acht Kerzen und einen neunten, der als „Diener“ zum Anzünden der übrigen Kerzen dient.

Für ihn ist die nun geplante Veranstaltung ein wichtiger Schritt. „Es ist eine großartige Geste der Pinguine, die Menora, Rabbi Wagner und den Vorstand der jüdischen Gemeinde in Krefeld zu Beginn des Lichterfestes im Stadion willkommen zu heißen. Nach meinem Wissen und Verständnis ist es das erste Mal in der Geschichte des deutschen Eishockeys, dass das Licht von Chanukka in einem Eisstadion angezündet wird. Es ist so wichtig, Begegnungen zu schaffen. Nur zwischenmenschliche Begegnungen können Vorurteile abbauen.“

Auch Rabbi Wagner freut sich über dieses Zeichen. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Beginn des Chanukka-Festes auf diese Art begehen können. Chanukka ist ein Fest, das wir gern in die Öffentlichkeit tragen, weil es seine sehr schöne Symbolik hat. Gerade der Sieg des Lichtes über den Schatten und die Dunkelheit, Hoffnung und Wunder passen hervorragend in unsere Zeit“, sagt er.

Auch Pinguine-Sprecher Mark Thiel bekennt sich nachdrücklich zu den Zielen der Aktion: .„Wir freuen uns sehr, die Vertreter der jüdischen Gemeinde sowie Hockey is Diversity bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist eine besondere Ehre für uns, dass Rabbi Yitzhak Mendel Wagner auf unserem Eis das erste Licht von Chanukka anzünden und uns das Fest näherbringen wird.“