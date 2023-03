Smart-City-Projekt in Krefeld Container-Füllstände im Netz abrufen

Unnötig Wege zu einem vollen Altpapier- oder Altkleider-Container sind in Hüls überflüssig geworden. Der theoretische Begriff Smart City bekommt im nördlichen Krefelder Stadtteil eine praktische Anwendung. In den vergangenen Wochen haben die Stadtwerke Krefeld (SWK) 16 Altkleider-Container in Hüls mit entsprechenden Funksensoren ausgestattet, sukzessive kommen noch sieben Altpapier-Container im Stadtteil dazu. Die Sensoren messen den Füllstand. Aus den gewonnenen Daten lässt sich für die Entsorgungsgesellschaft GSAK schnell erkennen, wo eine Leerung sinnvoll ist, und wo eine unnötige Fahrt gespart werden kann. Die Routen der Müllfahrzeuge können so optimiert werden. Gleichzeitig werden die Daten auf die Website www.swk-connect.de übertragen, auf die jeder zugreifen kann. „Auf einer Karte erkennt der Nutzer dann anhand einer Ampel-Skala, wie der Füllstand der jeweiligen Container aktuell aussieht“, erklärt der SWK-Projektleiter Julian Deymann. In einem Pilotprojekt in Hüls testet die SWK gemeinsam mit der GSAK und dem Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) gerade eine digitale Füllstandsmessung. Voraussetzung dafür: mehr Digitalisierung, mehr Daten. Krefeld sieht sich auf dem Weg zu einer intelligenten Stadt, zu einer Smart City.