Schulungen für Anlagen- und Maschinenführer Pilotentraining für Chempark-Beschäftgte

Der Flughafen Düsseldorf ist nicht weit. Aber was haben zivile Flugkapitäne im Chempark Uerdingen beim Spezialchemie-Konzern Covestro zu suchen? Die Antwort ist genauso simpel wie überzeugend. „Wir möchten in unserem Produktionsalltag von den hohen Sicherheitsstandards in der Luftfahrt derart profitieren, dass die von uns regelmäßig für Schulungen von Mitarbeitern geladene Piloten als Dozenten wichtige Inhalte vermitteln“, sagte ein Covestro-Sprecher im Gespräch mit unserer Redaktion.