Lebensretter aus Krefeld : Der Mann, der Gary Grieger rettete

Philipp Henne ist seit mehr als zehn Jahren als Stammzellenspender registriert. Mit seiner Spende hat er einen Amerikaner gerettet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Philipp Henne lebt seit 2015 in Krefeld und rettete kurz nach seinem Umzug einem Mann in den USA durch eine Stammzellspende das Leben. Heute sind beide freundschaftlich verbunden und planen demnächst ein Treffen.

Philipp Henne ist ein ganz normaler junger Mann. Der 27-Jährige stammt aus Wilhelmshaven, zog aber im September 2015 nach Krefeld, weil er als Diplombraumeister für die Brauerei Königshof arbeitet. Und doch ist er ein Lebensretter, denn ein für ihn vollkommen fremder Mann in den USA würde heute nicht mehr leben, wenn Philipp Henne ihm nicht geholfen hätte. „Das war aber keine große Sache. Eigentlich ist es eine ganz entspannte Nummer“, sagt der Retter selbst.

Das sieht Gary Grieger ganz anders. Der Amerikaner aus Chicago litt seinerzeit an Leukämie und wäre ohne Hennes Stammzellspende heute nicht mehr am Leben. „Ich war sehr bewegt, dass ein vollkommen Fremder all diese Dinge mitmacht, um mein Leben zu retten. Ich war überwältigt herauszufinden, dass es ihn gibt und er mir helfen will“, sagt er auf Anfrage unserer Redaktion. Für ihn war es wohl die größte Heldentat, die er bis zum heutigen Tage erlebt hat, und er spricht von seinem Stammzellspender als Held. „Wenn er nicht gewesen wäre, dann hätte ich die Hochzeit meines Sohnes im September dieses Jahres nicht erlebt. Ich hätte so viel nicht mehr erleben dürfen“, sagt Grieger.

Info So werden Sie zum Stammzellspender Die Registrierung bei der DKMS ist ganz einfach. Unter www.dkms.de/spender-werden finden Sie ein Formular, das die Eignung als Spender abfragt. In der Folge kommt ein Paket mit Probestäbchen. Diese müssen durch die Mundschleimhaut bewegt und zurückgeschickt werden. Schon ist man als Spender registriert und kann, mit etwas Glück, ein Leben retten. Die meisten Menschen allerdings kommen nie in die Situation zu spenden. Für viele Leukämiekranke ist es die letzte Chance auf Leben und je größer die Zahl möglicher Spender, desto größer ist die Chance.

Dabei ist der Aufwand für den Spender überschaubar. „Ich musste mir eine Woche vor der Entnahme Hormonspritzen setzen. Die sind ähnlich wie Diabetes- oder Thrombosespritzen mit ganz kleiner Nadel. Dadurch bildet der Körper mehr Stammzellen. An diesem Punkt wird dann das Immunsystem des Empfängers komplett auf Null gesetzt. Wenn man diesen Punkt überschreitet, gibt es kein Zurück mehr. Man würde den anderen zum Tode verurteilen“, sagt Henne, der sich vor über zehn Jahren nach einer Aktion eines Readiosendes für eine junge Frau in Norddeutschland als Spender registrieren ließ.

Der einzige Nachteil seien leichte Gliederschmerzen gewesen. Nach einer Woche fuhr er dann in eine Klinik nach Köln. Dort wurden die Zellen aus seinem Blut entommen. „Ich hatte zwei Kanülen im Arm. Am einen haben sie das Blut rausgeholt, am anderen wieder rein getan. Nur ohne die Stammzellen. Es war eigentlich sehr entspannt, und die Leute alle sehr nett und hilfsbereit. Arbeitsausfall, Unterbringung, Anfahrt, das alles wurde erstattet. Also für mich war es wirklich keine Schwierigkeit. Die Gliederschmerzen waren auch sofort nach der Entnahme weg“, erzählt der Spender.

Die Stammzellen wurden dann auf dem schnellsten Weg nach Chicago transportiert und dort beim Empfänger transplantiert. Der ging dann durch eine harte Zeit der Erholung, ist aber heute wieder weitgehend gesund. Allerdings hat die Chemotherapie einige Spätfolgen, wie geschädigte Nieren. Trotzdem ist Grieger von tiefster Dankbarkeit erfüllt. Für drei Jahre musste alles persönliche vollständig anonym bleiben. Sie konnten sich über die Klinik schreiben, persönliche Daten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder ähnliches durften aber nicht weiter gegeben werden. Ebensowenig vollständige Namen. „Ich wusste nur, dass er ein 59-Jähriger aus Chicago ist“, sagt Henne.

Zwischen Gary Grieger (Mitte), dessen Familie und Philipp Henne hat sich inzwischen eine Freundschaft entwickelt. Foto: Grieger

Im Herbst diesen Jahres war die Frist dann abgelaufen, und Henne schrieb die erste Mail direkt an den Empfänger. „Als die Frist vorbei und ich immer noch am Leben war, habe ich eines Tages meine Mails geöffnet, und da war eine Mail von Philipp. Ich war total bewegt und sprachlos. Was sagt man einer Person, die selbstlos einen Teil von sich gegeben hat, um einem das Leben zu retten? Er kannte mich ja nicht einmal. Ich wollte einfach nur ausdrücken, wie dankbar ich ihm bin“, erinnert sich Grieger an die erste Mail.

Seitdem schreiben sie zwei, drei Mal in der Woche, und es hat sich eine echte Freundschaft entwickelt. Mehrfach lud Grieger auch seinen Lebensretter schon nach Chicago ein. Selbst reisen ist aufgrund der nötigen Dialyse nicht so einfach. Und Henne plant auch, dieses Angebot demnächst anzunehmen. Beide sind sich einig, dass sie sich sehen wollen. Und sie verbindet heute viel mehr, als einfach nur Bekannt- oder auch Freundschaft. „Ein Teil von mir lebt ja nun auch in ihm. Das ist schon ein cooles Gefühl“, sagt Henne, der auch Organspender ist, auch wenn er naturgemäß hofft, dass es dazu so schnell nicht kommen wird.

Trotzdem richtet er einen Appell an alle Menschen: „Lasst Euch registrieren“, sagt er. „Der Aufwand ist so gering und der Nutzen so groß. Und es ist ein tolles Gefühl, einem Menschen mit so einfachen Mitteln das Leben zu retten. Es entsteht eine ganz tiefe Verbindung zu einem anderen Menschen, mit dem man auch zuvor schon viele Eigenschaften teilt, ohne es zu wissen. Meine Freunde sind jedenfalls jetzt alle registriert“, erzählt Henne.