Design-Möbel in Krefeld : Instagram als Schaufenster für 50er Jahre-Möbel

Zeitreise in die 50er und 60er Jahre: Philipp Diedrich handelt mit Möbeln, Design- und Haushaltsgegenständen, die ihre ganz eigene Geschichte mitbringen. Seine Möbelhalle in der Südstraße ist einmal im Monat geöffnet, ansonsten gibt es ein „Instagram-Schaufenster“. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Möbeldesign aus den 50er und 60er Jahren ist gefragt wie nie. Der Krefelder Philipp Diedrich hat sich auf den Handel mit so genannten Mid-Century-Möbeln spezialisiert und nutzt – nicht nur in Zeiten der Corona-Krise – Instagram als Schaufenster.

Instagram ist nicht nur in Zeiten von Corona das „Schaufenster“, das Philipp Diedrich von „4150vintage“ nutzt, um seine Schätze zu präsentieren. Viele Kunden finden ihn über die Fotos, die er dort postet. Die fürs Smartphone konzipierte Foto-Plattform Instagram ist längst ein Marketing-Werkzeug, das auch für Nischen-Märkte hervorragend funktioniert, berichtet der Inhaber von 4150vintage. Die Kunden kommen von weit her, um in dem farbenfrohen Sortiment und vor allem dem Angebot von Möbeln aus den 50er und 60er Jahren zu stöbern. „Mid Century“ ist der Oberbegriff für das Design der Mitte des letzten Jahrhunderts, das plötzlich wieder „hip“ und gefragt ist.

Diedrich handelt mit gebrauchten Möbeln, Deko- und Haushaltsgegenständen – allem, was auf gut Neudeutsch als „Vintage“ bezeichnet wird. Seit kurzem ist der Krefelder nun auch mit einer „analogen“ Verkaufsplattform für seine Kunden da: An der Südstraße 20 hat Diedrich die Werkstatt einer ehemaligen Glaserei angemietet. Kunden können in der mehrere hundert Quadratmeter großen Halle quasi auf Zeitreise gehen – und sich beinahe fühlen, wie in einer Kulisse der 60er Jahre-Kultserie „Mit Schirm, Charme und Melone“.