Stabwechsel Philibert Reuters gibt CDU-Fraktionsvorsitz ab

Philibert Reuters ist seit zwölf Jahren im Fraktionsvorstand, hiervon neuneinhalb Jahre Fraktionsvorsitzender. 1999 wurde er zum Ratsmitglied gewählt und gewann seinen Wahlkreis (Hüls-Süd) dann fünf Mal in Folge. Der gebürtige Hülser (61) war unter anderem Vorsitzender der JU Hüls, 19 Jahre lang Fraktionssprecher in der dortigen Bezirksvertretung und in der Zeit von 2009 bis 2014 Bezirksvorsteher.