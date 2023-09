Stabwechsel Philibert Reuters gibt CDU-Fraktionsvorsitz ab – was das für die CDU bedeutet

Die CDU-Fraktion im Krefelder Rat steht vor einer wichtigen personellen Weichenstellung: Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Philibert Reuters, beendet seine kommunalpolitische Tätigkeit zum 1. Oktober 2023. Dies teilte Reuters in der CDU-Fraktionssitzung am Montagabend mit: „Nach über 40 Jahren kommunalpolitischen Engagements für Krefeld und Hüls sind meine Aufgaben nun beendet. Der Rückzug erfolgt aus rein privaten Motiven, und die Freude auf den kommenden Lebensabschnitt ist groß.“ Unter anderem wird die Landtagsabgeordnete Britta Oellers als Nachfolgerin gehandelt. Reuters hat die Führung der Fraktion in schwieriger Zeit übernommen. Mit seiner im Rat stets ruhigen, besonnenen Art hat er die Fraktion konsolidiert, die heute stärkste Kraft im Rat ist. Gleichwohl steht die Fraktion vor neuen Herausforderungen.