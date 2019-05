Bauausschuss : Philadelphiastraße soll ab 2020 für 5,3 Millionen Euro umgebaut werden

Krefeld Die Stadtverwaltung räumt ein, dass es derzeit „funktionelle Defizite für Verkehr, Fußgänger, Radfahrer und den ruhenden Verkehr“ gibt.

(jon) Über Jahre wurden die Anwohner der Philadelphiastraße von der Verwaltung immer wieder vertröstet, jetzt ist der nächste Termin für die versprochene Neugestaltung in „Sichtweite“: Für rund 5,3 Millionen Euro soll die derzeit „nüchterne“ Hauptverkehrsstraße zwischen Bleichpfad/ Cracauer Straße und Schwertstraße umgebaut und attraktiver gestaltet werden. „Baubeginn kann nach der Planung der Verwaltung im kommenden Jahr sein“, so das Presseamt. Der Bauausschuss beschäftigte sich mit dem Projekt.

Die Neugestaltung sieht wie folgt aus: In der Mitte eine 6,50 Meter breite Fahrbahn mit lärmoptimiertem Asphalt, daneben beidseitig Radwege, Park- und Grünstreifen sowie Gehwege. Vorgesehen sind 58 ständig nutzbare Parkplätze. Stichwort „Grün“: Insgesamt werden auf dem Abschnitt 28 Bäume neu gepflanzt. Das vorhandene Straßenprofil beträgt zwischen den Gebäudefluchten rund 18,50 Meter. So kann dort auf der Philadelphiastraße als Teil des Innenstadtringes eine einheitliche, gleichbleibende Gestaltung erreicht und die Erkennbar- und Begreifbarkeit für alle Verkehrsteilnehmer deutlich verbessert werden. Nur in den Kreuzungsbereichen fällt der Parkstreifen weg und die entstehende Breite wird für zwei Mischspuren genutzt. Vor der Fahrbahnerneuerung wird auch die Gleisanlage der Stadtwerke Krefeld SWK-Mobil in Stand gesetzt.