Sanierung Philadelphiastraße beginnt Montag beginnen die unterirdischen Arbeiten am Kanal

Die Vorlaufzeit hat viele Jahre gedauert: Jetzt ist es so weit, auf der Philadelphiastraße beginnen in den nächsten Tagen die ersten Arbeiten im Zuge der großen Sanierung der Straße. Zwischen Bleichpfad und Rheinstraße werde ab kommenden Montag der Kanal saniert. Ferner werde der Kanal in der Steckendorfer Straße zwischen Bleichpfad und Moerser Straße erneuert, erklärte ein Stadtsprecher am gestrigen Freitag. Der Einstieg in die Kanalisation erfolgt für beide Richtungen durch einen Schacht im Wendehammer der Steckendorfer Straße. Alle großen Neuerungen fänden unterirdisch statt. Es könne sein, dass an ausgewählten Stellen die Nutzung der Bürgersteige leicht eingeschränkt sei. Ende Februar solle die Kanalsanierung abgeschlossen sein, berichtete der Stadtsprecher weiter.