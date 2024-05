Aufführung in der Friedenkirche in Krefeld „Phantom der Oper“ begeistert gefeiert

An der Wand die Schatten der Tänzerinnen – aufgeregt rennen sie durch die Gänge der Pariser Oper auf der Suche nach dem geheimnisvollen Phantom. Das Phantom der Oper, das seit längerem sein Unwesen treibt und die Theaterleute in Angst und Schrecken versetzt. Und diese Schatten, die dann und wann wieder zu den Tänzerinnen zurückkehren, wirken wie ein filigran an die Wand geworfenes Ballett. Es gibt viele solche Schattenszenen in dem Stummfilm „Das Phantom der Oper“ von Rupert Julian aus dem Jahr 1925. Schattenspiele, surreal wirkende Gänge und Treppenhäuser, ein Pferd in den Katakomben – das Phantom der Oper ist bildgewaltig und setzte Maßstäbe für filmisches Erzählen. Am Freitagabend wurde der Film in der Friedenskirche in Krefeld gezeigt – und wie es sich für einen Stummfilm gehört: von Live-Musik begleitet.