Tausende feiern auf dem Platz der Wiedervereinigung in Krefeld Gigantische Stimmung bei Eäte Drenke Danze – Spannung vor dem nächsten Event

Es sieht aus wie ein einziges Menschenmeer. Auf dem Platz der Wiedervereinigung in Krefeld stehen die Besucher dicht an dicht. Überall wird erzählt und gelacht, und das über Generationen hinweg. Neben Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind ebenso ältere Jahrgänge anzutreffen. Der Ü50-Partygänger hat dabei genauso viel Spaß wie der Teenager. Man steht mit dem Getränk in der Hand zusammen mit Freunden und Bekannten. An den Getränkewagen und den kulinarischen Ständen haben sich Schlangen gebildet, wobei nicht gedrängelt wird und es auch nicht nervig zugeht. Während man wartet, wird geklönt. An einem Stehtisch schwebt ein Cup-Cake-Luftballon mit Kerze und dem Aufdruck „Happy birthday“ über der Menge. Eine XXL-Party für das Geburtstagskind. Vor dem DJ-Zelt mit seinen Boxen haben sich die ersten Tänzer eingefunden um zu den Techno-Beats, die aufgelegt und abgemixt werden, abzutanzen. Sowohl DJ Robin Kamp als auch sein Kollege Kalvo wissen, was ankommt. Die Stimmung ist gigantisch und das Wetter tut das Übrige dazu.