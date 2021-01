Telefonischer Service in Krefeld : Pflegeberatung und Altenhilfe in Zeiten von Corona

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Beratungen in der Regel nur noch telefonisch oder nach Terminvereinbarung im Frontoffice des Krefelder Rathauses möglich. Foto: picture alliance / Sebastian Gol/dpa

Krefeld Mitarbeiter der Stadtverwaltung informieren und beraten im kommunalen Pflegestützpunkt in der Fabrik Heeder an der Virchowstraße wie auch in den Räumen der Pflegeberatung im Rathaus.

(RP) Das Thema Pflegebedürftigkeit im Alter stellt Betroffene und Angehörige oft vor zahlreiche und teilweise schwierige Fragen. Mitarbeiter der Stadtverwaltung informieren und beraten im kommunalen Pflegestützpunkt in der Fabrik Heeder an der Virchowstraße wie auch in den Büroräumen der Pflegeberatung und Altenhilfe/Wohnberatung im Rathaus-Karree an der St.-Anton-Straße zu Themen wie Pflege, häusliche Versorgung, Wohnen im Alter, Vollmachten, Betreuungsrecht, Hilfen für Demenzkranke sowie Teilhabe an der Gesellschaft. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Beratungen in der Regel nur noch telefonisch oder nach Terminvereinbarung im Frontoffice des Krefelder Rathauses möglich. Die städtischen Fachkräfte suchen deshalb – neben der Beantwortung eingehender Anrufe – offensiv den telefonischen Kontakt zu den ihnen bekannten Krefelder Senioren.

Der telefonische Service kann jederzeit von Senioren abgerufen werden. Die Mitarbeiterinnen sind montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie 14 bis 15.30 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr erreichbar: Birgit Siempelkamp (Postleitzahlenbereich 47798) unter Telefon 0 21 51 / 86 31 17, Barbara Werner (PLZ 47799) unter Telefon 021 51 / 86 31 19, Ulrike Geenen (PLZ 47800, 47798) unter Telefon 021 51 / 86 31 10, Elke Marx (PLZ 47802, 47803, 47839) unter Telefon 0 21 51 / 86 31 18, Farina Kruck-Bergmann (PLZ 47804, 47809), Telefon 0 21 51 / 86 31 15, Jana Tomanovà (PLZ 47805, 47807), Telefon 0 21 51 / 86 31 14.